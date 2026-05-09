LIVE Cobolli-Atmane 7-6 6-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | prima vittoria al Foro per il romano!

Il tennista romano ha conquistato la sua prima vittoria al Foro Italico nel tabellone principale, battendo l’avversario in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. La partita, disputata durante il torneo ATP di Roma 2026, si è conclusa con il risultato a favore del giocatore di casa, che ha superato un avversario che lo aveva messo in difficoltà nelle prime fasi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:45 E allora, il giocatore di Roma vince una partita per niente scontata e partita in salita: è la prima vittoria al Foro Italico in tabellone principale. 18:43 COBOLLI b. Atmane 7-6(1), 6-3! La prima toglie il romano da ogni tipo di impaccio, vittoria di enorme maturità! 40-30 Gratuito di dritto, era fatta! 40-15 IN RETE il rovescio di Atmane che consegna due match point!! 30-15 Comanda di dritto e chiude con il contropiede!!! SU! 15-15 Palla corta buttata via da Cobolli, vince un punto d’oro Atmane. 15-0 Comanda alla grande dopo il servizio Cobolli e si porta a meno tre! 5-3 Tiene la battuta Atmane e allora ci siamo! Momento topico! 40-15 Ace.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane 7-6, 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: prima vittoria al Foro per il romano! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Atmane 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match! LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Terence Atmane - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole; Cobolli sfida di nuovo Zverev: dove vederla oggi in tv; Sinner, allenamento con Cobolli alla vigilia del debutto a Roma. Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVETutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Atmane 7-6, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro fa suo il tie break del 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI ... oasport.it Flavio Cobolli AVANZA a Roma: l'azzurro salva un set point nella prima manche di gioco e poi dilaga contro Atmane. Il numero 12 del mondo sale anche all'8° posto nella Race, l'ultimo posto utile per qualificarsi alle ATP Finals La strada è molto, molto lung x.com