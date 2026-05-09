LIVE Cobolli-Atmane 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Il match tra Cobolli e Atmane all’ATP di Roma 2026 è iniziato con un punteggio di 1-1. Atmane ha aperto con un punto con il dritto, portandosi in vantaggio, mentre Cobolli ha risposto con una prima che ha portato il punteggio a 40-15. La partita procede con scambi serrati, con entrambi i giocatori impegnati a conquistare il primo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Con il dritto Atmane. 1-1 A quindici il romano! 40-15 Con la prima Cobolli. 30-15 Non risponde di dritto Atmane. 15-15 Prima vincente. 0-15 Risposta nei piedi e palla corta. 0-1 A zero Atmane. 40-0 Ace. 30-0 Ace. 15-0 Servizio dritto e volèe di rovescio. Atmane al servizio 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno scorso battuto da Luca Nardi. Giocatori in campo!! 16:45 Sempre meno alla discesa in campo dei giocatori, Cobolli è testa di serie numero 10 a Roma. 16:40 Cobolli arriva al torneo di casa, dove l’anno scorso fu eliminato subito, da numero 12 della Classifica mondiale provvisoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno... LIVE Cobolli-Wong, 1-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: iniziato il match!Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale a Delray Beach (USA) che manda Flavio COBOLLI in semifinale contro Korda o Ruud, che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole; Flavio Cobolli - Terence Atmane Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Diretta Cobolli - Atmane (Internazionali BNL d'Italia); Zverev al 3° turno: Altmaier battuto in due set. Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVETutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI ... oasport.it Sulla BNP Paribas Arena è iniziato il match d’esordio di Flavio Cobolli! Il romano affronta Térence Atmane e i precedenti tra i due sono in parità: 1-1 x.com