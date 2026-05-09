Si è concluso il primo set tra Cobolli e Atmane con un punteggio di 7-6, mentre nel secondo il tennista italiano ha preso un vantaggio di 3-0. Durante il match, Cobolli ha commesso alcuni errori sulla risposta sulla seconda palla, con un punto a favore dell’avversario. La partita si svolge sul campo principale del torneo ATP di Roma. I tifosi seguono aggiornamenti in diretta tramite la piattaforma online dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Meno male! Stavolta non sbaglia la benedizione di dritto Cobolli! Prova a volare via ma siamo solo a inizio parziale! A-40 FUORIIIIIII la risposta sulla secondaaaaa! Che regalo Atmane! 40-40 Era fatta, eravamo 3-0 e la partita era praticamente nostra. Comodo dritto a campo aperto e avversario battuto che sbatte sul nastro. C’è da lottare ancora. A-40 Priiiiima vincente! 40-40 Doppio fallo. Noooo. 40-30 AAAACCCCEEEEEEEE (9° e a 218 all’ora)! 30-30 Meno male esce la sbracciata in corsa di dritto di Atmane. Dai Flavio, un paio di prime! 15-30 Purtroppo sbagliamo gratuitamente un rovescio molto grave. 15-15 Grande rovescio lungoriga da un angolo difficilissimo! 0-15 Dritto in corsa out in difesa del romano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane 7-6, 3-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro prova a scappare nel 2° set

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