LIVE Cobolli-Atmane 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato palla set

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, Cobolli e Atmane si stanno affrontando nel secondo set. Al momento il punteggio è 5-6, con Atmane in vantaggio. Cobolli ha salvato una palla set, mentre nel gioco attuale Atmane ha accumulato punti consecutivi con un servizio e un dritto. La partita prosegue con il punteggio di 40-0, senza risposte da parte di Cobolli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 A zero Atmane. 40-0 Non risponde di dritto Cobolli. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Perfetto con il dritto dopo il servizio il francese. 5-5 Prima vincente. A-40 Non passa la rete il dritto in corsa lungoriga di Atmane. 40-40 ACE! Sesto! 40-A Grandissimo punto di Atmane che con coraggio gira lo scambio col rovescio incrociato e chiude vincendo la schermaglia di volo. Set point. 40-40 Doppio fallo. 40-30 La risposta di rovescio di Atmane! 40-15 Clamorosa sbracciata inside out e comoda chiusura, che punto! 30-15 ACE! 15-15 In rete il rovescio di Cobolli. 15-0 Non risponde di rovescio e sulla seconda il francese.🔗 Leggi su Oasport.it

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