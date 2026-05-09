LIVE Cobolli-Atmane 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha salvato palla set

Al torneo ATP di Roma, Cobolli e Atmane si stanno affrontando nel secondo set. Al momento il punteggio è 5-6, con Atmane in vantaggio. Cobolli ha salvato una palla set, mentre nel gioco attuale Atmane ha accumulato punti consecutivi con un servizio e un dritto. La partita prosegue con il punteggio di 40-0, senza risposte da parte di Cobolli.

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