LIVE Cobolli-Atmane 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | fasi calde nel 1° set

Nel corso del primo set tra Cobolli e Atmane, si sono verificati momenti intensi con scambi veloci e punti decisivi. Atmane ha concluso un game al servizio con un punto a rete, sfruttando una delle sue tante curve mancine. La partita, valida per il torneo ATP Roma 2026, è seguita in diretta, con aggiornamenti costanti sugli sviluppi e le fasi più calde del confronto.

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