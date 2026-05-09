LIVE Cobolli-Atmane 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | fasi calde nel 1° set
Nel corso del primo set tra Cobolli e Atmane, si sono verificati momenti intensi con scambi veloci e punti decisivi. Atmane ha concluso un game al servizio con un punto a rete, sfruttando una delle sue tante curve mancine. La partita, valida per il torneo ATP Roma 2026, è seguita in diretta, con aggiornamenti costanti sugli sviluppi e le fasi più calde del confronto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Chiude a rete game e punto Atmane. Dopo l’ennesima curva mancina. A-40 Con la prima Atmane. 40-40 Gran recupero di Cobolli che vince un punto che gasa la folla. A-40 Servizio vincente. 40-40 Gratuito di dritto di Atmane. 40-30 Servizio e dritto devastante. 40-40 La gran risposta di dritto del romano costringe ad arrivare scoordinato e a sbagliare di dritto Atmane. 40-30 Non risponde sulla seconda di dritto Cobolli. 30-30 Gratuito di dritto. 30-15 Strettissimo il primo dritto di Atmane che gli apre la strada. Poi il tocchettino. 15-15 Servizio e dritto incisivo. 0-15 Dritto vincente dal centro del romano! 3-3 Nuova mancata risposta del francese.🔗 Leggi su Oasport.it
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