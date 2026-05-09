LIVE Cobolli-Atmane 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio difficile di 1° set

Durante la partita di tennis in corso a Roma, il punteggio attuale vede i giocatori a 2-3 nel secondo set. Nel primo game, l’inizio è stato complesso, con scambi brevi e variazioni di punteggio che hanno visto alcuni punti vinti con servizi vincenti e altri con errori. La partita si svolge senza pause, con i giocatori pronti a rispondere alle sfide e a cercare di ottenere il break decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altra prima, altro punto. 30-15 Servizio vincente. 15-15 Con l’inside in dopo il servizio Flavio! 0-15 Errore di dritto. 2-3 Clamoroso dritto inside in di Atmane. Recupero sulla riga di Cobolli, contro balzo misterioso del francese altresì sulla riga. Si scusa subito. 40-30 Kick e dritto in cross. 30-30 Lo vede venire avanti e lo passa col rovescio lungoriga. 30-15 Ace sporco. 15-15 Servizio e dritto anomalo. 0-15 Doppio fallo (1°). 2-2 Incrocio di Cobolli con il dritto. A-40 Ace! 40-40 Servizio vincente. 30-40 Si allarga ed esce il dritto anomalo. 30-30 Gran dritto anomalo del francese. 30-15 Risposta vincente di Atmane.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Atmane 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio difficile di 1° set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Ovazione per il romano, che prova a vincere la prima partita della sua vita al Foro Italico! L’anno... Leggi anche: LIVE Cobolli-Atmane 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Terence Atmane - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; LIVE Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026 in DIRETTA: esordio non semplice, pressione da gestire; Sinner, allenamento con Cobolli alla vigilia del debutto a Roma; Diretta Cobolli - Atmane (Internazionali BNL d'Italia). Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVETutto pronto per l'esordio di Flavio Cobolli nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista capitolino, numero 12 della classifica Atp, affronta il francese, che occupa la 51esima posizione ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Atmane 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio complicatissimo di Flavio COBOLLI ... oasport.it Sulla BNP Paribas Arena è iniziato il match d’esordio di Flavio Cobolli! Il romano affronta Térence Atmane e i precedenti tra i due sono in parità: 1-1 x.com