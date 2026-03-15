LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6 6-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | fasi calde di 2° set

Alcaraz e Medvedev si affrontano in diretta all'ATP Indian Wells 2026, con il secondo set che entra nelle fasi più intense. Al momento il punteggio è 6-5 per lo spagnolo, che si sta riprendendo dopo un errore precedente. La partita si sta svolgendo tra scambi veloci e momenti di grande intensità, mentre i giocatori cercano di conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Si rifa del tocco precedente sbagliato Alcaraz. 40-0 Con il cross di rovescio lo spagnolo. 30-0 Esce di poco il passante di rovescio di Medvedev. 15-0 Slice vincente. 5-5 Splendido recupero di smorzata di Medvedev, Alcaraz forse pensava non ci arrivasse più e sbaglia la conclusione successiva. Tiene ancora il russo! A-40 AAACCCCEEEEE! 40-40 Prima vincente! 40-A Bellissima stop volley in avanzamento dell’iberico, vale il secondo set point! 40-40 Con il dritto Medvedev! 30-40 Superba conclusione di dritto lungoriga di Alcaraz. 30-30 Ottima risposta di dritto di Alcaraz e punto che arriva direttamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 6-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: fasi calde di 2° set Articoli correlati LIVE Musetti-Fucsovics 4-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: fasi sempre più calde del primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Fucsovics, esce la risposta (complessa) di dritto di Musetti. Leggi anche: LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set Tutti gli aggiornamenti su LIVE Alcaraz Medvedev 3 6 6 5 ATP... Temi più discussi: Live Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/03/2026; Sinner-Zverev e non solo: semifinali LIVE su Sky; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio; Alcaraz resta imbattuto nel 2026, Draper eliminato da Medvedev. LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 2-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: siamo on serve nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Lascia a desiderare il rovescio d'attacco di Medvedev, ne approfitta facilmente lo spagnolo: palle break, ... oasport.it Alcaraz diretta Indian Wells: segui la semifinale con Medvedev. Tennis oggi LIVELo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Jannik Sinner non lascia scampo a Zverev (6-2 6-4), nella semifinale di Indian Wells negli Stati Uniti. Raggiunto l’obiettivo della prima finale in carriera nel torneo APT 1000 in California. Chi sarà lo sfidante Alcaraz o Medvedev Jannik oggi era più teso in ca facebook Di nuovo in campo con la seconda semifinale californiana: Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev Nono incontro fra i due con gli ultimi quattro vinti dallo spagnolo x.com