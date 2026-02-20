LIVE Cobolli-Wong 1-0 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | iniziato il match!

Cobolli-Wong ha messo a segno il primo punto nel match di Delray Beach, vincendo un braccio di ferro sul suo servizio. La partita è iniziata con intensità, e il giocatore italiano ha subito mostrato sicurezza, conquistando il primo game. Il pubblico segue con attenzione ogni scambio, mentre Cobolli si prepara a continuare la sfida. La partita prosegue con il punteggio di 1-0 in favore del tennista italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Tiene il primo turbo di servizio del match Cobolli. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Sbaglia di dritto in difesa il romano. 30-15 Servizio vincente. 15-15 ACE. 0-15 Scambio lungo, cede prima il romano. Cobolli al servizio, si parte! 19:13 Cobolli ha battuto 7-5, 6-4 Atmane al 2° turno. 19:12 Palleggio di riscaldamento cominciato, quote che danno entrambi i rivali odierni alla pari. Effettivamente la superficie avvantaggia l'asiatico, e l'azzurro non è in un grande periodo di forma. 19:10 Giocatori in campo! 19:06 Romano che vuole issarsi per la prima volta in stagione nella semifinale, che manca dal torneo di Amburgo che vinse nella scorsa stagione, era aprile. LIVE Cobolli-Wong, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: occasione di approdare in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Flavio COBOLLI e Coleman Wong, ... ATP 250 Delray Beach: Quarti di Finale. LIVE Flavio Cobolli vs Coleman Wong (LIVE) GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 20 DELRAY BEACH Ore 19:00 Cobolli vs Wong RIO DE JANEIRO Ore 22:30 Berrettini vs Buse Forza ragazzi Sky Sport Arena. Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.