In corso a Roma il torneo ATP con il match tra Bellucci ed Etcheverry. Nel secondo set il giocatore Moutet ha conquistato la vittoria per 6-3, portando il punteggio complessivo sul 1-1. Nel primo set Llamas Ruiz aveva prevalso su Moutet con il punteggio di 6-4. Gli appassionati seguono in diretta le fasi decisive, con aggiornamenti frequenti sui risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Moutet vince il secondo set per 6 giochi a 3. 12.01 Llamas Ruiz ha vinto il primo set contro Moutet per 6 giochi a 4. Al termine di quest’incontro toccherà a Bellucci ed Etcheverry. 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Etcheverry. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Thomas Martin Etcheverry, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. L’italiano torna in campo agli Internazionali BNL d’Italia contro il numero 26 del ranking ATP. Un’edizione che Bellucci si ricorderà per sempre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente

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