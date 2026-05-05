LIVE Bronzetti-Kessler WTA Roma 2026 in DIRETTA | set decisivo nel match precedente

Nel torneo WTA di Roma, il match tra Bronzetti e Kessler si è concluso con un set decisivo, dopo che Zheng ha vinto il secondo parziale contro il suo avversario con il punteggio di 6-3. L'incontro tra Zheng e il suo avversario si svolge in diretta, con gli aggiornamenti disponibili cliccando sul link. La sfida tra Bronzetti e Kessler si è protratta fino al set finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Zheng vince il secondo set per 6-3 e porta l’incontro al terzo e decisivo parziale. 13.24 Bondar ha vinto il primo set contro Zheng per 6 giochi a 3. 12.26 Garin batte Choinski 6-2, 3-6, 6-2 e si qualifica al main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tra pochi minuti sulla BNP Paribas Arena inizierà la sfida tra Anna Bondar e Qinwen Zheng. 10.33 È cambiato il programma sulla BNP Paribas Arena: Wawrinka si è ritirato prima di scendere in campo, lasciando strada libera a Carreno Busta. Gli organizzatori hanno deciso di spostare su quel campo Garin-Choinsky, incontro iniziato alle 10.00, che sarà seguito da Bondar-Zheng che precederà la partita di Lucia Bronzetti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’americana; Live McCartney Kessler - Lucia Bronzetti - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/05/2026; Internazionali d’Italia 2026: Bronzetti-Kessler, orario e dove vederla in TV e streaming; Tutti gli aggiornamenti del tennis in Diretta. LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Bondar ha vinto il primo set contro Zheng per 6 giochi a 3. 12.26 Garin batte Choinski 6-2, 3-6, 6-2 e si ... oasport.it Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali d'Italia ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com