LIVE Bellucci-Etcheverry ATP Roma 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Attualmente si sta giocando il match tra Bellucci ed Etcheverry, parte del torneo ATP di Roma 2026. Prima di questo incontro, si sta svolgendo il match tra Llamas Ruiz e Moutet, con il primo set concluso 6-4 a favore di Llamas Ruiz. Gli aggiornamenti sulla partita in corso sono disponibili cliccando sul link dedicato alla diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Llamas Ruiz ha vinto il primo set contro Moutet per 6 giochi a 4. Al termine di quest’incontro toccherà a Bellucci ed Etcheverry. 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Bellucci-Etcheverry. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Thomas Martin Etcheverry, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. L’italiano torna in campo agli Internazionali BNL d’Italia contro il numero 26 del ranking ATP. Un’edizione che Bellucci si ricorderà per sempre. Nel primo turno il ventiquattrenne italiano ha battuto Roman Andres Burruchaga con un doppio 6-4 conquistando la prima vittoria della carriera sui campi del Foro Italico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentino; Live Tomás Etcheverry - Mattia Bellucci - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; Tomás Etcheverry - Mattia Bellucci Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Mattia Bellucci ... oasport.it Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingMattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall'altra ... oasport.it Dopo le prime vittorie azzurre di ieri, poi, a Roma esordisce Jannik e ritornano Jasmine e non solo 12.10 - Etcheverry 🇦🇷 vs 🇮🇹 BELLUCCI 13 - PAOLINI 🇮🇹 vs 🇧🇪 Mertens 13.20 - COBOLLI 🇮🇹 vs 🇫🇷 Atmane 18.10 - Pellegrino 🇮🇹 vs 🇫🇷 Fils 19 - SINNER 🇮 x.com