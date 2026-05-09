Oggi si gioca il match tra Mattia Bellucci e Thomas Martin Etcheverry, valido per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. L’incontro si svolge sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori che seguono in diretta la partita, che vede il giovane italiano affrontare il specialista argentino. La sfida si svolge su uno dei campi principali del torneo, con gli atleti pronti a scendere in campo per un confronto importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia Bellucci e Thomas Martin Etcheverry, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Roma 2026. L’italiano torna in campo agli Internazionali BNL d’Italia contro il numero 26 del ranking ATP. Un’edizione che Bellucci si ricorderà per sempre. Nel primo turno il ventiquattrenne italiano ha battuto Roman Andres Burruchaga con un doppio 6-4 conquistando la prima vittoria della carriera sui campi del Foro Italico. L’azzurro ha così conquistato il quarto successo a livello ATP della stagione dopo aver raggiunto gli ottavi ad Acapulco ed il secondo turno a Marrakech.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentino

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