Oggi si gioca il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra il tennista italiano e lo specialista argentino. La partita è in corso e si può seguire la diretta testuale dell’incontro, iniziato questa mattina. Gli appassionati possono aggiornarsi in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta. L’evento si svolge nella capitale spagnola, con i due giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Flavio Cobolli e Camilo Ugo Carabelli. Non ci sono precedenti tra i due giocatori che si incontrano per la prima volta sulla terra rossa madrilena. Il nativo di Firenze viene da una bella settimana dove è arrivato in finale all’ATP 500 di Monaco. Battendo in semifinale il beniamino di casa Zverev. Il classe 2002 è in forma e vuole dimostrarlo anche in questo torneo. Dall’altra parte della rete c’è un ostico argentino, che sulla terra rossa ha al momento mostrato le sue migliori prestazioni sul campo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino

Notizie correlate

LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno...

LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si comincia contro lo specialista argentino; Camilo Ugo Carabelli Flavio Cobolli risultati in diretta e H2H; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Musetti e Cobolli, allenamento insieme a Madrid.

LIVE Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: sfida allo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del match di secondo turno dell'ATP ... oasport.it

Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it

ATP 1000 Madrid 2026 Il Tabellone I primi turni degli Italiani J. Sinner: Bye, 2° turno qualificato/qualificato L. Musetti: Bye, 2° turno Hurkacz/qualificato F. Cobolli: Bye, 2° turno Carabelli/Monfils L.Darderti: Bye, 2° turno Altmaier/Cerundolo L. Sonego vs - facebook.com facebook

IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com