LIVE Cadenasso-Tirante ATP Roma 2026 in DIRETTA | in corso il match precedente

Al momento, sul campo principale del torneo ATP di Roma 2026, si sta giocando un match tra due tennisti. Poco prima, Bautista Agut ha vinto il primo set contro Maestrelli con il punteggio di 6-3. La partita tra Cadenasso e Tirante è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Bautista Agut vince il primo set contro Maestrelli per 6 giochi a 3. 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo Maestrelli e Bautista Agut, match che precede Cadenasso-Tirante. 12.47 È iniziato il programma sulla Supertennis Arena con la vittoria di Zheng su Bucsa per 7-6,6-2. Ricordiamo che Cadenasso-Tirante è il quarto match di giornata. 12.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cadenasso-Tirante. Buongiorno amici ed amiche di OA Spor t e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Gianluca Cadenasso e Thiago Agustin Tirante, partita valevole per il primo turno dell’ ATP Master 1000 di Roma.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedente Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il programma sulla Supertennis Arena Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: la giovane rivelazione italiana può mettersi in mostra; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Cadenasso-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky. LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il match precedenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 Blockx vince in rimonta contro Cinà per 4-6, 6-1,6-3. Sulla Supertennis Arena entreranno a breve in campo ... oasport.it Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingÈ il momento del tanto atteso debutto nel tabellone principale del torneo più prestigioso per un italiano. Nell'incontro valevole per il primo turno del ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook