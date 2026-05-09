LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino vince il primo set

Al Foro Italico, durante il match tra Bellucci ed Etcheverry all’ATP Roma 2026, è stato l’argentino a conquistare il primo set con il punteggio di 7-5. Nel corso della partita, Bellucci ha cercato di rispondere alle occasioni create, intervenendo con accelerazioni e colpi incisivi. La diretta prosegue con aggiornamenti sul secondo set e sugli sviluppi del confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Bellucci accelera con il rovescio incrociato e si costruisce la possibilità di chiudere con il lungolinea. 40-40 Bellucci incrocia bene con il dritto e poi accelera con il lungolinea. 40-30 Lungo il dritto in uscita dal servizio 40-15 Bellucci spinge bene con il rovescio incrociato, mette i piedi in campo e prova a verticalizzare con il lungolinea che però si stampa sul nastro. 30-15 Si ferma a metà rete il rovescio di Bellucci 15-15 Buona risposta dell’italiano, che spinge con il dritto e chiude con il rovescio 15-0 Il dritto di Bellucci scappa in lunghezza. Al servizio Thomas Martin Etcheverry SECONDO SET 5-7 Gioco e primo set Etcheverry: prima al centro per Bellucci che poi spedisce il dritto a metà rete.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino vince il primo set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore... LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: fasi decisive del 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 La risposta di dritto dell'argentino termina di poco lunga. 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio ... oasport.it LIVE Internazionali d'Italia: Paolini-Mertens 6-4 6-7 2-3, Bellucci-Etcheverry 5-5La ceca Linda Noskova (n.13 Wta) facile sull'ucraina Oleksandra Oliynykova (n.68) nel primo set: 6-1. Coco infila un 6-0 nel secondo set alla Sierra: si va al terzo. L'argentino Agustin Tirante (n.69 ... gazzetta.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com