LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura per l’argentino

Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Bellucci ed Etcheverry sta proseguendo con il punteggio di 0-3 in favore dell’argentino. Dopo un inizio equilibrato, Etcheverry ha ottenuto un break nel primo game, sfruttando un errore di Bellucci. L’argentino ha mostrato buona precisione con il rovescio, riuscendo a mettere pressione sull’italiano. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore dell’italiano. 15-0 Il rovescio dell’argentino si ferma a metà rete. 0-3 Gioco Etcheverry: prima vincente per l’argentino. 40-15 Etcheverry perde il controllo del dritto. 40-0 La risposta di Bellucci atterra in corridoio 30-0 Etcheverry colpisce male il dritto con la palla che resta in campo. Bellucci prova ad aggredire ma il dritto termina fuori 15-0 L’italiano risponde bene con il dritto e poi prende la rete. Etcheverry riesce ad alzare un ottimo lob su cui Bellucci schiaccia troppo lo smash, tenendo in vita l’argentino che arriva e passa con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentino ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro lo specialista argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Mattia... Leggi anche: LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Bellucci: Voglio essere intraprendente anche con Etcheverry; Internazionali LIVE: ora Paolini e Bellucci; Bellucci, colpi geniali e un tennis vintage. E le sue maglie sono oggetti di culto. LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al servizio Thomas Martin Etcheverry PRIMO SET 14.33 Termina il warm-up. 14.31 Bellucci ha vinto il sorteggio ed ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com