LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura per l’argentino
Al torneo ATP di Roma, l’incontro tra Bellucci ed Etcheverry sta proseguendo con il punteggio di 0-3 in favore dell’argentino. Dopo un inizio equilibrato, Etcheverry ha ottenuto un break nel primo game, sfruttando un errore di Bellucci. L’argentino ha mostrato buona precisione con il rovescio, riuscendo a mettere pressione sull’italiano. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore dell’italiano. 15-0 Il rovescio dell’argentino si ferma a metà rete. 0-3 Gioco Etcheverry: prima vincente per l’argentino. 40-15 Etcheverry perde il controllo del dritto. 40-0 La risposta di Bellucci atterra in corridoio 30-0 Etcheverry colpisce male il dritto con la palla che resta in campo. Bellucci prova ad aggredire ma il dritto termina fuori 15-0 L’italiano risponde bene con il dritto e poi prende la rete. Etcheverry riesce ad alzare un ottimo lob su cui Bellucci schiaccia troppo lo smash, tenendo in vita l’argentino che arriva e passa con il dritto.🔗 Leggi su Oasport.it
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AZZURRI OGGI A ROMA BELLUCCI - Etcheverry 12.10* PAOLINI - Mertens 13.00* COBOLLI - Atmane 13.20* PELLEGRINO - Fils 18.10* SINNER - Ofner 19.00* Forzaaaaa! La partita di Jannik verrà trasmessa in chiaro su TV facebook