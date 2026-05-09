LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 2° set

Nella partita di oggi al torneo ATP di Roma, i giocatori si sono affrontati in tre set. Dopo aver perso il primo parziale 5-7, il tennista italiano ha vinto il secondo set 6-2, chiudendo con una volée di rovescio. Durante il match, l’avversario ha chiesto un intervallo per un bisogno fisiologico mentre il punteggio era 6-2. La sfida prosegue con entrambi i atleti impegnati sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui