LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il 2° set

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di oggi al torneo ATP di Roma, i giocatori si sono affrontati in tre set. Dopo aver perso il primo parziale 5-7, il tennista italiano ha vinto il secondo set 6-2, chiudendo con una volée di rovescio. Durante il match, l’avversario ha chiesto un intervallo per un bisogno fisiologico mentre il punteggio era 6-2. La sfida prosegue con entrambi i atleti impegnati sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci:  l’italiano verticalizza bene e chiude il parziale con la volee di rovescio. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Serve&volley di Bellucci che segue a rete la prima ad uscire, salvo poi lasciar scorrere la risposta di rovescio di Etcheverry che termina in corridoio. 15-30 Ace! Servizio ad uscire vincente. 0-30 Bellucci si apre il campo con la prima slice ad uscire ma spedisce il dritto in corridoio 0-15 Lungo il rovescio di Bellucci 5-2 Gioco Etcheverry: si ferma a metà rete il colpo dell’italiano. 40-0 Prima vincente. 30-0 Buona prima per Etcheverry che si apre il campo e chiude con lo smash a rimbalzo.🔗 Leggi su Oasport.it

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