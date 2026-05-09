LIVE Bellucci-Etcheverry 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel 1° set

Al momento, nel match di tennis tra Bellucci ed Etcheverry nel torneo di Roma, il punteggio è di 4-5 nel quarto set. Etcheverry ha iniziato il suo turno di battuta con un ace e una prima molto efficace, portandosi avanti 40-0 e poi 30-0, prima di realizzare il suo primo punto vincente. Bellucci ha risposto con un buon servizio e ha pareggiato il punteggio a 4-4.

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