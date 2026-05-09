LIVE Bellucci-Etcheverry 4-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel 1° set
Al momento, nel match di tennis tra Bellucci ed Etcheverry nel torneo di Roma, il punteggio è di 4-5 nel quarto set. Etcheverry ha iniziato il suo turno di battuta con un ace e una prima molto efficace, portandosi avanti 40-0 e poi 30-0, prima di realizzare il suo primo punto vincente. Bellucci ha risposto con un buon servizio e ha pareggiato il punteggio a 4-4.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Gioco Etcheverry: buona prima dell’argentino. 40-0 Ace! 30-0 Ottima prima di Etcheverry 15-0 Prima vincente per l’argentino 4-4 Gioco Bellucci: buon servizio per l’italiano. 40-30 Dritto lungolinea vincente di Etcheverry che ottiene il punto dopo l’ottimo servizio e dritto di Bellucci 40-15 Uno-due per l’italiano. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ace!! 15-0 Prima ad uscire e volee vincente dalla parte opposta. 3-4 Gioco Etcheverry: prima ad uscire, dritto dalla parte opposta e stop volley vincente. 40-0 Lunga la risposta di dritto di Bellucci 30-0 Si ferma a metà rete il dritto dell’italiano. 15-0 Servizio ad uscire e schiaffo al volo di dritto dalla parte opposta.🔗 Leggi su Oasport.it
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