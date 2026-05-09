LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-40

Al torneo di Roma, il match tra Bellucci ed Etcheverry prosegue con il punteggio di 5-7, 6-2, 1-1. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha vinto il secondo e ha iniziato il terzo recuperando da uno svantaggio di 0-40 nel proprio servizio. Attualmente, il punteggio segna 1-1 nel terzo set, con Bellucci che serve per mantenere il turno di battuta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Bellucci: l’italiano serve ancora bene e completa la rimonta dallo 0-40. A-40 Si ferma in rete la risposta di Etcheverry 40-40 Prima ad uscire vincente! Let. Sfortunato l’azzurro che aveva servito una grande prima ad uscire. 30-40 Bellucci non chiude con lo smash in salto ma copre bene la rete e trova la volee vincente. 15-40 AAACEEE! 0-40 Il rovescio lungolinea di Bellucci si stampa sul nastro. 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio dell’azzurro 0-15 Si ferma a metà rete il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro Al servizio Mattia Bellucci 0-1 Gioco Etcheverry: prima ad uscire vincente per l’argentino che poi si carica con il suo angolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-40 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l’italiano verticalizza bene e chiude il... LIVE Bellucci-Etcheverry 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Gioco Etcheverry: buona prima dell’argentino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 5-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per restare nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bellucci perde il controllo del rovescio che termina ampiamente fuori 40-15 Doppio fallo. 40-0 Scappa in ... oasport.it Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingMattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall'altra ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com