LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 0-40
Al torneo di Roma, il match tra Bellucci ed Etcheverry prosegue con il punteggio di 5-7, 6-2, 1-1. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano ha vinto il secondo e ha iniziato il terzo recuperando da uno svantaggio di 0-40 nel proprio servizio. Attualmente, il punteggio segna 1-1 nel terzo set, con Bellucci che serve per mantenere il turno di battuta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Bellucci: l’italiano serve ancora bene e completa la rimonta dallo 0-40. A-40 Si ferma in rete la risposta di Etcheverry 40-40 Prima ad uscire vincente! Let. Sfortunato l’azzurro che aveva servito una grande prima ad uscire. 30-40 Bellucci non chiude con lo smash in salto ma copre bene la rete e trova la volee vincente. 15-40 AAACEEE! 0-40 Il rovescio lungolinea di Bellucci si stampa sul nastro. 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio dell’azzurro 0-15 Si ferma a metà rete il dritto in uscita dal servizio dell’azzurro Al servizio Mattia Bellucci 0-1 Gioco Etcheverry: prima ad uscire vincente per l’argentino che poi si carica con il suo angolo.🔗 Leggi su Oasport.it
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