LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break
Nel torneo ATP di Roma, la sfida tra Bellucci ed Etcheverry si è riaperta con l'azzurro che ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi sul 4-3. Dopo aver perso il primo set 5-7, Bellucci ha reagito vincendo il secondo 6-2 e ha ora il vantaggio nel parziale decisivo. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 AAACEEE!! 4-3 Break Bellucci: grande risposta in allungo dell’italiano, che trova un angolo stretto di rovescio. Etcheverry gioca il dritto lungolinea ma la palla non rientra a sufficienza e si ferma in corridoio. 15-40 Etcheverry perde il controllo del dritto che termina lungo. 15-30 Bellucci stecca con il dritto 0-30 Risposta profonda dell’italiano, stecca Etcheverry 0-15 Scappa in lunghezza il rovescio dell’argentino 3-3 Gioco Bellucci: aaceee!! 40-15 Bellucci para come può sulla prima volee e poi chiude con una splendida volee di rovescio incrociata 30-15 Bellucci stecca il dritto in uscita dal servizio con la palla che si impenna e termina lunga.🔗 Leggi su Oasport.it
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