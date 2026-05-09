LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break

Nel torneo ATP di Roma, la sfida tra Bellucci ed Etcheverry si è riaperta con l'azzurro che ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi sul 4-3. Dopo aver perso il primo set 5-7, Bellucci ha reagito vincendo il secondo 6-2 e ha ora il vantaggio nel parziale decisivo. La partita è in corso, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 AAACEEE!! 4-3 Break Bellucci: grande risposta in allungo dell’italiano, che trova un angolo stretto di rovescio. Etcheverry gioca il dritto lungolinea ma la palla non rientra a sufficienza e si ferma in corridoio. 15-40 Etcheverry perde il controllo del dritto che termina lungo. 15-30 Bellucci stecca con il dritto 0-30 Risposta profonda dell’italiano, stecca Etcheverry 0-15 Scappa in lunghezza il rovescio dell’argentino 3-3 Gioco Bellucci: aaceee!! 40-15 Bellucci para come può sulla prima volee e poi chiude con una splendida volee di rovescio incrociata 30-15 Bellucci stecca il dritto in uscita dal servizio con la palla che si impenna e termina lunga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il dritto di Etcheverry 30-30 AAACEE!! 15-30 Il rovescio lungolinea di Bellucci scappa in... LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino si salva da 15-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l'italiano verticalizza bene e chiude il parziale ... oasport.it LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un posto ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com