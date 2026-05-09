LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino si salva da 15-40

Al momento, il punteggio del match tra Bellucci ed Etcheverry è di 5-7, 6-2, 2-3. L’argentino ha vinto un game lungo più di nove minuti, salvandosi da una situazione di 15-40 nel terzo set. La partita si sta svolgendo sui campi degli Internazionali di Roma e viene trasmessa in diretta. I tennisti stanno combattendo punto dopo punto, con Etcheverry che ha mantenuto il servizio nel game più recente.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Etcheverry: l’argentino vince un game fiume durato oltre 9 minuti. A-40 Etcheverry serve bene e si procura un’altra palla game. 40-40 Bellucci accelera per tre volte con il rovescio incrociato. Lunga la difesa dell’argentino. A-40 Etcheverry si difende bene con il rovescio incrociato. Bellucci sbaglia con il dritto successivo. 40-40 Rovescio profondo e centrale per l’italiano che costringe Etcheverry ad accorciare e chiude con il dritto in avanzamento. A-40 Regalo di Bellucci che mette in corridoio la volee di rovescio a campo aperto. 40-40 Bellucci fa tutto bene da fondo, prende la rete e gioca una pregevole volee smorzata con taglio ad uscire.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’argentino si salva da 15-40 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore... LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 1-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Bellucci: l’italiano serve ancora bene e completa la rimonta dallo 0-40. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 6-2, 2-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Etcheverry 6-2 Gioco e secondo set Bellucci: l'italiano verticalizza bene e chiude il parziale ... oasport.it Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, canale, streamingMattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall'altra ... oasport.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com