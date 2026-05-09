LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 6-2 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino si salva da 15-40
Al momento, il punteggio del match tra Bellucci ed Etcheverry è di 5-7, 6-2, 2-3. L’argentino ha vinto un game lungo più di nove minuti, salvandosi da una situazione di 15-40 nel terzo set. La partita si sta svolgendo sui campi degli Internazionali di Roma e viene trasmessa in diretta. I tennisti stanno combattendo punto dopo punto, con Etcheverry che ha mantenuto il servizio nel game più recente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Gioco Etcheverry: l’argentino vince un game fiume durato oltre 9 minuti. A-40 Etcheverry serve bene e si procura un’altra palla game. 40-40 Bellucci accelera per tre volte con il rovescio incrociato. Lunga la difesa dell’argentino. A-40 Etcheverry si difende bene con il rovescio incrociato. Bellucci sbaglia con il dritto successivo. 40-40 Rovescio profondo e centrale per l’italiano che costringe Etcheverry ad accorciare e chiude con il dritto in avanzamento. A-40 Regalo di Bellucci che mette in corridoio la volee di rovescio a campo aperto. 40-40 Bellucci fa tutto bene da fondo, prende la rete e gioca una pregevole volee smorzata con taglio ad uscire.🔗 Leggi su Oasport.it
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