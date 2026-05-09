LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Al Foro Italico di Roma si sta giocando il match tra Bellucci ed Etcheverry, con il primo set concluso 5-7 e il secondo in corso con il punteggio di 2-1 in favore dell'argentino. All'inizio del secondo set, Etcheverry ha ottenuto un break, portandosi avanti nel punteggio. La partita è visibile in diretta, e sono in corso aggiornamenti sul punteggio e sulle fasi più salienti del confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta profonda di Etcheverry, Bellucci perde il controllo del dritto 30-15 Punto manuale da Bellucci che spinge con i colpi di inizio gioco e chiude con lo smash 15-15 Ottima risposta di Etcheverry che con il rovescio incrociato disinnesca il tentativo di serve&volley dell’azzurro 15-0 In rete il passante di rovescio dell’argentino 2-1 Gioco Etcheverry: di poco lunga la risposta dell’italiano. 40-0 Lunga la risposta di Bellucci 30-0 Buona prima dell’argentino 15-0 L’argentino accelera bene con il rovescio lungolinea e chiude con la volee di rovescio 2-0 Gioco Bellucci: prima ad uscire e demi-volee dalla parte opposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’argentinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Etcheverry incrocia bene con il rovescio e trova gli ultimi centimetri di campo forzando l’errore... Leggi anche: LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: set decisivo nel match precedente Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno; Internazionali d’Italia 2026: Jannik Sinner al debutto, torna Jasmine Paolini. Di scena Cobolli, Pellegrino e Bellucci. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bellucci perde il controllo del rovescio che termina ampiamente fuori 40-15 Doppio fallo. 40-0 Scappa in ... oasport.it LIVE Internazionali d'Italia: Paolini-Mertens 6-4 6-7 2-5, Bellucci-Etcheverry 5-7La ceca Linda Noskova (n.13 Wta) facile sull'ucraina Oleksandra Oliynykova (n.68) nel primo set: 6-1. Coco infila un 6-0 nel secondo set alla Sierra: si va al terzo. L'argentino Agustin Tirante (n.69 ... gazzetta.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com