LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set
Al Foro Italico di Roma si sta giocando il match tra Bellucci ed Etcheverry, con il primo set concluso 5-7 e il secondo in corso con il punteggio di 2-1 in favore dell'argentino. All'inizio del secondo set, Etcheverry ha ottenuto un break, portandosi avanti nel punteggio. La partita è visibile in diretta, e sono in corso aggiornamenti sul punteggio e sulle fasi più salienti del confronto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta profonda di Etcheverry, Bellucci perde il controllo del dritto 30-15 Punto manuale da Bellucci che spinge con i colpi di inizio gioco e chiude con lo smash 15-15 Ottima risposta di Etcheverry che con il rovescio incrociato disinnesca il tentativo di serve&volley dell’azzurro 15-0 In rete il passante di rovescio dell’argentino 2-1 Gioco Etcheverry: di poco lunga la risposta dell’italiano. 40-0 Lunga la risposta di Bellucci 30-0 Buona prima dell’argentino 15-0 L’argentino accelera bene con il rovescio lungolinea e chiude con la volee di rovescio 2-0 Gioco Bellucci: prima ad uscire e demi-volee dalla parte opposta.🔗 Leggi su Oasport.it
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AZZURRI OGGI A ROMA BELLUCCI - Etcheverry 12.10* PAOLINI - Mertens 13.00* COBOLLI - Atmane 13.20* PELLEGRINO - Fils 18.10* SINNER - Ofner 19.00* Forzaaaaa! La partita di Jannik verrà trasmessa in chiaro su TV facebook