LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Al torneo ATP di Roma, Arnaldi sta affrontando Munar nel secondo set. Attualmente il punteggio è di 6-3, 2-5 con l’italiano che serve per rimanere nel set. Durante lo svolgimento del gioco, il ligure ha commesso il suo terzo doppio fallo, mentre Matteo ha risposto con un dritto inside-in in spinta. La partita è in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Terzo doppio fallo del ligure. 40-15 Ottimo dritto inside in ben in spinta di Matteo. 30-15 E’ lungo il rovescio in uscita dal servizio dell’italiano. 30-0 ACE Arnaldi, il quarto. 15-0 Decolla il dritto difensivo del maiorchino. 17:19 Si aprono i primi ombrelli di questa edizione degli Internazionali d’Italia, ma per il momento si prosegue. 2-5 Game Munar. Grande uscita con il rovescio lungolinea dello spagnolo. Dopo il cambio di campo l’azzurro servirà per rimanere nel set. AD-40 Si ferma sul nastro il dritto inside out di Arnaldi. 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani. LIVE Arnaldi-Munar 6-3 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it La prima diretta di Tv8 per gli Internazionali BNL d'Italia parte da una diretta Tennis che fa da ponte al match Arnaldi-Munar in chiaro. #IBI26 #SkyTennis #Tv8 x.com Da oggi su Tv8 non perdetevi le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 14:30 vi aspetta LIVE la sfida tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar. - facebook.com facebook