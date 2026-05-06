LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Da oasport.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, Arnaldi sta affrontando Munar nel secondo set. Attualmente il punteggio è di 6-3, 2-5 con l’italiano che serve per rimanere nel set. Durante lo svolgimento del gioco, il ligure ha commesso il suo terzo doppio fallo, mentre Matteo ha risposto con un dritto inside-in in spinta. La partita è in diretta e gli spettatori possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Terzo doppio fallo del ligure. 40-15 Ottimo dritto inside in ben in spinta di Matteo. 30-15 E’ lungo il rovescio in uscita dal servizio dell’italiano. 30-0 ACE Arnaldi, il quarto. 15-0 Decolla il dritto difensivo del maiorchino. 17:19 Si aprono i primi ombrelli di questa edizione degli Internazionali d’Italia, ma per il momento si prosegue. 2-5 Game Munar. Grande uscita con il rovescio lungolinea dello spagnolo. Dopo il cambio di campo l’azzurro servirà per rimanere nel set. AD-40 Si ferma sul nastro il dritto inside out di Arnaldi. 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi munar 6 3 2 5 atp roma 2026 in diretta l8217azzurro serve per rimanere nel set
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 6-3 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Arnaldi-Munar 6-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire la risalita; Diretta Arnaldi - Munar (Internazionali BNL d'Italia); Live Streaming Matteo Arnaldi vs Jaume Munar - Round 1 (Campo Centrale) | ATP 1000: Internazionali BNL d'Italia 2026 - 6 Mei 2026; IBI 26, il tabellone degli italiani.

arnaldi munar live arnaldi munar 6LIVE Arnaldi-Munar 6-3 1-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: reazione dello spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Palla corta di dritto in contropiede vincente dello spagnolo. Ancora parità. 40-AD Palla del controbreak ... oasport.it

arnaldi munar live arnaldi munar 6Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà ... oasport.it

Digita per trovare news e video correlati.