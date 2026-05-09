Alle 20.45 si gioca la partita tra Lecce e Juventus, con la formazione di casa che conferma Cheddira in attacco. L'allenatore dei bianconeri ha deciso di schierare Koopmeiners e Vlahovic dal primo minuto. I salentini cercano di fare un passo avanti verso la salvezza, mentre la Juventus punta a ottenere punti importanti in trasferta. La sfida si preannuncia aperta e ricca di spunti.

Nell'undici ufficiale della Juve c'è Koopmeiners e non Thuram. Confermata la scelta Vlahovic dal primo minuto, con lui Conceiçao e Yildiz. Confermato il Lecce della vigilia. (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco. (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la gara della 36ª giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. Assistenti Davide Imperiale e Dario Cecconi, quarto uomo Paride Tremolada. Var sarà Maurizio Mariani, Avar Paolo Mazzoleni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Lecce-Juve: Di Fra conferma Cheddira, Spalletti sceglie Koop e Vlahovic

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