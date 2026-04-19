Stasera alle 20.45 va in scena la partita tra Juventus e Bologna, con Spalletti che riavrà a disposizione McKennie e Italiano che conferma Castro in campo. La Juventus cerca di approfittare della sconfitta del Como e del pareggio della Roma per rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre in vista degli obiettivi stagionali.

Per ricordare l'ex portiere scomparso tragicamente in settimana a causa di un incidente stradale, la Juve ha apposto nello spogliatoio anche la maglia numero 13. (3-4-3) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, David, Boga. All. Spalletti. (4-3-3) Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano. La direzione della gara è affidata a Mariani, con gli assistenti Bindoni e Tegoni. Quarto ufficiale Perenzoni, al VAR Marini e Guida. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Juve-Bologna: Spalletti ritrova McKennie, Italiano conferma Castro

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