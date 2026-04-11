Alle 20.45 si gioca il match tra Atalanta e Juventus, valido per la corsa alla qualificazione in Champions League. L’allenatore dell’Atalanta ha deciso di schierare Krstovic in attacco, mentre Spalletti, alla guida della Juventus, ha optato per un rilancio di Koop. La partita si svolge allo stadio New Balance Arena, con i padroni di casa quarti in classifica e a un punto dal Como.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti. Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la gara della 32ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus. Assistenti Alessio Berti e Pietro Dei Giudici, quarto uomo Luca Zufferli. Var sarà Aleandro Di Paolo, Avar Giacomo Camplone. La gara della 32ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Atalanta-Juve: Palladino con Krstovic, Spalletti rilancia Koop

LIVE Alle 20.45 Inter-Juve: Chivu con Barella, Spalletti rilancia KoopmeinersL'arbitro del match è La Penna, con gli assistenti Meli e Alassio; quarto ufficiale Doveri, al Var Chiffi e Abisso.

LIVE Alle 21 Atalanta-Juve: Palladino con Scamacca, Spalletti punta su Openda(3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca.