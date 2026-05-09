Alle 18 si gioca a San Siro la partita tra Lazio e Inter, un match che anticipa la finale di Coppa Italia prevista per mercoledì, sempre contro la stessa squadra. La partita si svolge con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo, e i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà la sfida. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

Martedì, alla vigilia della finale di Coppa Italia, le due squadre saranno ricevute dal presidente della Repubblica Mattarella, al Quirinale. (3-5-2) J Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu (4-3-3) Motta; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri Arbitrerà la gara Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Fontani e Biffi. Sacchi quarto uomo, Meraviglia e Massai VAR e AVAR. La partita trasmessa da DAZN su smart tv, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Lazio-Inter: le ultime sulla sfida di San Siro

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