Una discussione tra un uomo romeno e un 59enne albanese si è trasformata in violenza, con quest'ultimo che è stato colpito alla testa con un calcio. L'aggressore è stato fermato e l'uomo ferito è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare eventuali responsabili.

Una lite divampata all’improvviso e un uomo colpito alla testa con un calcio: ricoverato in ospedale è in pericolo di vita Un’aggressione brutale è avvenuta a Cerveteri, consumata al termine di un litigio. Secondo quanto appreso, i fatti sono accaduti a marzo in piazza Giovanni Caputo, dove si sono affrontati un 41enne romeno e un uomo di 59 anni originario dell’Albania, entrambi residenti nel comune cerite. A un certo punto gli animi si sono surriscaldati, per futili motivi. Dalle parole si è passati ai fatti con il più giovane dei due che ha sferrato un calcio contro il rivale, raggiungendolo alla testa. Il colpo è stato violento: il 59enne è caduto a terra, riportando un trauma cranico con emorragia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Lite con un romeno finisce nel sangue, grave 59enne albanese

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