Ascoli la lite in un appartamento finisce nel sangue | accoltellato un 40enne è grave Fermato un uomo

Nella serata di oggi ad Ascoli, una lite in un appartamento è sfociata in un episodio di violenza che ha portato al ferimento di un uomo di 40 anni. L’uomo è stato colpito con un'arma da taglio ed è attualmente in condizioni gravi. Un uomo è stato fermato e portato via dalle forze dell'ordine, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette. Un uomo fermato I militari hanno fermato un altro uomo, di circa 50 anni, ritenuto coinvolto nella vicenda.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è grave. Fermato un uomo Notizie correlate Leggi anche: Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo Ostia Ponente, lite in strada finisce nel sangue: uomo accoltellato dal coinquilinoOstia, 25 marzo 2026 – Si è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della polizia di Stato la violenta aggressione avvenuta in piazza di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Lite per un cane: aggredito a pugni e fatto cadere a terra. Il 70enne in ospedale peggiora; Piceno, le top news di oggi. Ascoli, fu ucciso in carcere durante una lite: omessa vigilanza, familiari risarciti con mezzo milioneASCOLI - La corte d’appello di Ancona ha riconosciuto un risarcimento complessivo di quasi mezzo milione di euro ai familiari di Achille Mestichelli, ascolano morto il 18 febbraio 2015 in seguito alle ... corriereadriatico.it Lite nella camera d'ospedale, estrae un taglierino: sotto processo 53enne ascolano (nel comodino aveva anche un petardo)ASCOLI Un acceso diverbio tra due pazienti all’interno del reparto di Pneumologia dell’ospedale Mazzoni è finito nelle aule di tribunale e si avvia verso la fase decisiva del processo. I fatti ... corriereadriatico.it ÈTv Marche. . Calcio, per l’Ascoli la serie B è all’ultima curva. Speranza salvezza per la Samb. facebook Se negli altri due gironi Vicenza e Benevento hanno vinto con grande anticipo, il terzo pass per la Serie B si deciderà all'ultima giornata! Nel girone B Arezzo e Ascoli, a 90' dal termine, sono a pari punti! Ma l'Arezzo è in vantaggio per gli scontri diretti e quindi x.com