Oggi si ricorda un secolo dalla nascita di un personaggio che ha segnato la storia dello sport e dell'intrattenimento italiano. La sua carriera iniziò con un gesto semplice, ma simbolico, che lo distinse fin da subito: una foto con un Topolino sul casco durante le lezioni in classe. Con il tempo, divenne il primo divo da copertina a portare il motociclismo in prima pagina, affiancando passioni per le corse e incontri con star dello spettacolo.

Bastava quel Topolino sul casco per capire che Umberto Masetti non era come tutti gli altri. Topolino, sì, quello con la maiuscola, Mickey Mouse: oggi non farebbe nessun effetto – ammesso di avere l’autorizzazione della Disney – ma farlo negli anni Cinquanta dello scorso, beh, era tutta un’altra cosa. Appunto: lo faceva Umberto Masetti, che ruppe la monotonia dei caschi sui quali era al massimo scritto il nome della casa motociclistica con una trovata che gli sarebbe valsa il soprannome di "Topolino". Uno dei tanti, perché era anche il "Duca di Parma", il "Ragioniere", il "Diavolo", e probabilmente l’elenco non è finito, perché Masetti viene ricordato oggi come il primo motociclista divo del mondo delle due ruote e, in effetti, trovare un nomignolo per un mito è stato storicamente un esercizio molto amato dai giornalisti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’italiano ruppe il ghiaccio in classe 500 Da Topolino sul casco agli amori con le star Un secolo dalla nascita di un fenomeno. Masetti 100, il primo divo da copertina in sella

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