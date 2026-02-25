Patty Pravo dalla depressione agli amori e le chat con Madonna | tutto su di lei

Patty Pravo è tornata al Festival di Sanremo 2026 con Opera, un brano che è anche un manifesto culturale. "Oggi la vera trasgressione è proprio essere se stessi e non omologarsi a nessuno", dichiara l'artista. E la sua presenza in gara risponde a un'esigenza precisa: "Io amo molto il mio lavoro, la mia vita è sempre stata la musica e lo sarà sempre". Per la ragazza del Piper, insomma, Sanremo non è un passaggio di rito, ma una tappa coerente con la sua lunga carriera. "Tutte le volte che sono andata a Sanremo è stato perché avevo un pezzo adatto con un messaggio importante. Anche per Opera è così. Ricordiamoci sempre la nostra unicità, difendiamola". Leggi anche: Sanremo 2027, Stefano De Martino torna in pole position per la conduzioneSanremo, pagelle prima serata: Elettra Lamborghini delude, 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Malattia Patty Pravo, cosa ha avuto davvero la cantante? La verità sulla depressione/ Stesa a letto al buioMalattia Patty Pravo: dalla sofferenza alla ripartenza, il racconto a cuore aperto della cantante sulla difficile depressione. ilsussidiario.net

Patty Pravo: la malattia e la rinascita della cantanteOltre alla depressione, Patty Pravo ha raccontato di aver vissuto momenti di profonda ansia e isolamento, in cui la musica è stata la sua ancora. Il sostegno dei fan e della famiglia è stato ... tag24.it

Sanremo 2026 LA DIRETTA, l'ordine di uscita della seconda serata: apre Patty Pravo, chiude Ditonellapiaga Quindici big sono pronti a tornare in gara. Accanto a Carlo Conti anche Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati - facebook.com facebook

Ecco l’ordine ufficiale e gli orari di uscita della seconda serata di Sanremo 2026. Inizierà Patty Pravo verso le nove e un quarto, finirà Ditonellapiaga a mezzanotte e mezza x.com