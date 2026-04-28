Il noto artista napoletano rappresentato sulla copertina di Topolino | la cover speciale

Durante la fiera Comicon Napoli, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, la rivista Topolino ha pubblicato una copertina speciale dedicata a un artista napoletano. La cover del numero 3675 presenta un’immagine dell’artista rappresentato in un’illustrazione. L’artista è noto nel mondo dello spettacolo e ha partecipato a questa iniziativa in occasione dell’evento.