Il noto artista napoletano rappresentato sulla copertina di Topolino | la cover speciale
Durante la fiera Comicon Napoli, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, la rivista Topolino ha pubblicato una copertina speciale dedicata a un artista napoletano. La cover del numero 3675 presenta un’immagine dell’artista rappresentato in un’illustrazione. L’artista è noto nel mondo dello spettacolo e ha partecipato a questa iniziativa in occasione dell’evento.
In occasione di Comicon Napoli, di scena dal 30 aprile al 3 maggio, su Topolino 3675 sbarca un ospite d’eccezione: Jean Luke Froow. Questo speciale numero del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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