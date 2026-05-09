Negli ultimi anni si è discusso della diminuzione di calciatori italiani nel panorama professionistico e delle possibili soluzioni per invertire questa tendenza. Vari aspetti vengono analizzati, tra cui il ruolo degli allenatori nei settori giovanili, i costi per accedere alle strutture sportive e i modelli di formazione adottati. La questione coinvolge diverse componenti del sistema calcistico nazionale, con proposte rivolte a migliorare la crescita e la preparazione dei giovani talenti.

Da dove passa il futuro dei giovani nel calcio italiano? Come si accompagna un ragazzo di valore fino al calcio che conta? Perché una volta affinavamo il talento e adesso non riusciamo a dare sbocco a quelli che abbiamo nei campionati professionistici? Davvero il pallone è diventato uno sport costoso? Se n’è parlato di recente in un panel organizzato dalla Lega Serie A all’Arena Civica di Milano con il dt della Fiorentina Fabio Paratici, l’ad del Parma Federico Cherubini, il ds del Como Carlalberto Ludi e il ct della nazionale Under 19 Alberto Bollini. Dalla discussione sono emersi otto temi cardine, che abbiamo approfondito. “Se l’idea di un allenatore è quella di cominciare il proprio percorso in Under 9 per arrivare in prima squadra, vuol dire che il club ha un problema”: parola di Bollini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Italia non sforna più calciatori? Come tornare a farlo in otto punti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Federico, il panettiere brianzolo che sforna colombe che sono tra le più buone d'ItaliaSecondo l'osservatorio "Divina Colomba" promosso da Goloasi, il portale dedicato alle pasticcerie e gelaterie nel Belpaese, la colomba anche nel 2026...

Otto ore in più bloccati al volante in un solo anno: quanto tempo perdiamo nel traffico di Ravenna e i punti più criticiIncollati al volante dell'automobile, anche se ci si muove a passo d'uomo e la meta del nostro viaggio sembra sempre più distante.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gravina sul caso arbitri: Si getta fango senza sapere nulla. Abete o Malagò? Non tiro le volate; Da San Siro a Fontanelle con la stessa passione, Giovanni Sorce oggi sforna talenti: Ho realizzato tutti i sogni; Salvini e Tajani fanno scudo, Meloni cauta in attesa della visita di cortesia; Gattopardi senza stile.

L'Italia non sforna più calciatori? Come tornare a farlo in otto puntiDal ruolo degli allenatori nei settori giovanili ai costi di accesso, fino ai modelli di allenamento, scouting e organizzazione dei campionati: ecco come si può ripartire ... msn.com

Cannavaro duro: Coverciano, basta sfornare patentini. Provo dolore per l'ItaliaFabio Cannavaro, Ct dell'Uzbekistan ed ex capitano della nazionale italiana, ha fatto il punto sul momento drammatico che vive il calcio italiano. areanapoli.it

Corsera - #Lazio- #Inter, prove generali della finale di Coppa Italia x.com