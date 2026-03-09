Federico il panettiere brianzolo che sforna colombe che sono tra le più buone d' Italia

Federico, il panettiere della Brianza, è noto per le sue colombe, considerate tra le migliori d’Italia. Secondo l’osservatorio “Divina Colomba” di Goloasi, il portale dedicato alle pasticcerie e gelaterie, la colomba si conferma anche nel 2026 tra i dolci più apprezzati e richiesti in vista della Pasqua. La tradizione pasquale continua a mantenere alta la domanda di questo dolce.

Secondo l'osservatorio "Divina Colomba" promosso da Goloasi, il portale dedicato alle pasticcerie e gelaterie nel Belpaese, la colomba anche nel 2026 resta uno dei prodotti più amati e richiesti anche e soprattutto con l'avvicinarsi della Pasqua. Tanto che, sempre secondo l'osservatorio, il 66,1% degli artigiani prevede un aumento dei volumi per quest'anno e per l’83,5% degli operatori la stagione di vendita si esaurirà in due o tre settimane al massimo. Di qui l'importanza di scegliere un prodotto che sia di ottima qualità. Come per esempio quello proposto dal Panificio Cosmo a Giussano e realizzato da Federico Cosmo, tra i finalisti della gara Divina Colomba 2026, concorso nazionale dedicato alla colomba artigianale e organizzato appunto da Goloasi, giunto all’ottava edizione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

