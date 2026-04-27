Otto ore in più bloccati al volante in un solo anno | quanto tempo perdiamo nel traffico di Ravenna e i punti più critici

Nel corso dell'ultimo anno, gli automobilisti di Ravenna hanno trascorso circa otto ore in più al volante, spesso bloccati nel traffico. La maggior parte di queste ore si accumula in punti specifici della città, dove le congestioni sono più frequenti. Nonostante le percorrenze siano spesso lente, le persone continuano a muoversi in auto, anche quando sembra che il viaggio si protragga senza fine.

Incollati al volante dell'automobile, anche se ci si muove a passo d'uomo e la meta del nostro viaggio sembra sempre più distante. Che il traffico stia diventando un problema cronico per i ravennati pare non sia solo una percezione, ma lo dicono anche i dati. Le statistiche della piattaforma.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mi prometido muere 3 horas… veo que no era su hora y se lo arrebato a la muerte

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