Una recente indagine condotta da Gpf rivela che il 39% dei cittadini italiani si oppone alla guerra e alle sanzioni contro Mosca, che hanno portato ad un aumento delle bollette. La posizione della popolazione sembra essere cambiata rispetto alle narrative ufficiali, con una parte significativa che esprime scetticismo nei confronti delle politiche adottate in relazione al conflitto. I dati riflettono un’opinione pubblica più critica nei confronti delle recenti decisioni internazionali.

Secondo una ricerca condotta da Gpf, il 39% dei cittadini è contro la guerra e le sanzioni a Mosca che rendono più care le bollette. Solo il 14% segue la linea oltranzista antirussa del governo. Ben 4 intervistati su 10 si dicono arrabbiati e non intenzionati a votare. Ci sono «quattro Italie» posizionate su letture, interpretazioni e opinioni differenti riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina: quattro anime corrispondenti a distinti e ben definiti profili di cittadini italiani. Ma la maggioranza di essi, il 39 per cento, non ne può più della guerra, delle inutili sanzioni, dell’abbandono del gas russo che tanto ha inciso sulle nostre bollette, delle discriminazioni di atleti e artisti e soprattutto degli aiuti militari a Kiev, pari a più di 3 miliardi di euro.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Italia non crede più alle litanie pro Kiev

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