Un incontro Putin-Zelensky? È possibile l’inviato di Trump ci crede La bordata da Kiev | Al Cremlino vogliono un presidente che glielo baci

L'inviato di Trump, Steve Witkoff, sostiene che un incontro tra Zelensky e Putin potrebbe avvenire, evidenziando interessi comuni di pace. Kiev critica le intenzioni del Cremlino, accusandolo di voler dominare con richieste e pressioni. La proposta di un dialogo diretto tra i leader nasce dalla volontà di affrontare questioni di sicurezza e territori ancora irrisolti. Restano da vedere se le parti decideranno di incontrarsi presto.

L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, si è detto fiducioso nella possibilità di un faccia a faccia tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per risolvere i nodi ancora aperti su territori e garanzie di sicurezza. Come riportato dall’agenzia Interfax-Ucraina, intervenendo all’incontro organizzato dalla Fondazione Victor Pinchuk, Witkoff ha dichiarato: «Crediamo molto in questo incontro. In parte abbiamo cercato di risolvere tutte le altre questioni e poi abbiamo lasciato la questione dei territori ai leader». Secondo l’inviato americano, un vertice tra i due presidenti potrebbe confermare gli accordi già raggiunti e aprire la strada a «una sorta di incontro trilaterale». 🔗 Leggi su Open.online

**Ucraina: Cremlino, 'Trump sentirà Putin di nuovo dopo l'incontro con Zelensky'**Il 28 dicembre, il Cremlino ha riferito che Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto una conversazione telefonica amichevole prima dell'incontro tra Trump e il presidente ucraino Zelensky in Florida.

Trump-Putin: Cremlino conferma “telefonata molto produttiva” prima dell’incontro con Zelensky a Mar-a-LagoIl Cremlino ha annunciato una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, definita dal rappresentante russo Kirill Dmitriev come “buona e molto produttiva”.

Trump riceve Zelensky a Mar-a-Lago: Sia lui che Putin vogliono un accordo

