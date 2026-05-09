Liste d' attesa interminabili al Ruggi Polichetti Udc | Il sistema va cambiato Zambrano replica a De Luca

Al Polo Nautico di Salerno si è tenuto un incontro pubblico incentrato sulle problematiche del sistema sanitario locale, con particolare attenzione alle lunghe liste d’attesa presso l’ospedale Ruggi. Durante l’evento, il rappresentante dell’Unione di Centro ha affermato che il sistema sanitario necessita di un cambiamento, mentre un altro esponente ha risposto alle dichiarazioni del presidente della regione.

Si è svolto presso il Polo Nautico di Salerno l’incontro pubblico dedicato al tema della sanità e alle criticità del sistema sanitario locale, con particolare attenzione alla situazione del Ruggi. Al centro del dibattito soprattutto il tema delle liste d’attesa, delle difficoltà di accesso alle.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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