Polichetti Udc scrive a Fico | Sul Ruggi va applicato lo stesso metodo in corso al Monaldi

Il deputato dell’Udc ha scritto una lettera al presidente della Camera chiedendo che venga applicato lo stesso metodo adottato al Monaldi anche nel caso del Ruggi. La richiesta riguarda la gestione della cardiochirurgia regionale, in seguito alla morte di un bambino dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La vicenda ha riaperto il dibattito sulla sanità campana.

Il caso del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, ha riaperto una ferita profonda nella sanità campana e riacceso il dibattito sulla gestione della cardiochirurgia regionale. Tra sospensioni immediate e presunte inerzie amministrative, emergono interrogativi sulle modalità con cui le aziende sanitarie affrontano situazioni delicate e su come vengano gestite le responsabilità. È su questo terreno che interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, con una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

