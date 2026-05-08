Questa mattina si è tenuto presso il Polo Nautico di Salerno un incontro pubblico dedicato alle problematiche del sistema sanitario locale, con un focus sulla situazione dell’ospedale Ruggi. Durante l’evento sono state discusse le lunghe liste d’attesa che caratterizzano le strutture sanitarie della zona. Un rappresentante politico ha dichiarato che il sistema sanitario necessita di un intervento di riforma.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina presso il Polo Nautico di Salerno l’incontro pubblico dedicato al tema della sanità e alle criticità del sistema sanitario locale, con particolare attenzione alla situazione del Ruggi. Al centro del dibattito soprattutto il tema delle liste d’attesa, delle difficoltà di accesso alle cure e della necessità di garantire ai cittadini servizi più efficienti e vicini ai bisogni reali delle persone. Protagonista dell’incontro Mario Polichetti, responsabile del dipartimento sanità Udc, che nel suo intervento ha lanciato un messaggio chiaro sulla necessità di intervenire rapidamente per affrontare le emergenze che da tempo interessano la sanità territoriale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liste d’attesa interminabili all’ospedale di Salerno, Polichetti (Udc): “Il sistema va cambiato”

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