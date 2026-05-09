Lissone si anima con Intrecci di Design | un viaggio tra arte e botteghe

Lissone si riempie di attività e incontri con l’evento Intrecci di Design, dedicato all’arte e alle botteghe locali. Durante la manifestazione, si è discusso del collegamento tra i taglieri di Ico Parisi e i prodotti della zona. È stata inoltre presentata la nuova mascotte cittadina, chiamata Lixio, creata da un artista locale. La manifestazione coinvolge artigiani, designer e cittadini, offrendo un’occasione di confronto e scoperta.

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? Domande chiave Come si collegano i tagliere di Ico Parisi ai prodotti locali? Chi ha creato la nuova mascotte cittadina Lixio? Dove si possono scoprire gli antichi strumenti delle botteghe artigiane? Cosa rivela il nuovo volume sulla storia del Museo d'Arte Contemporanea??? In Breve Percorso sonoro Seed e laboratori legno via Carducci e biblioteca il 9 maggio. Mostra Oggetti d’Affezione in biblioteca e strumenti artigiani presso l'ex scalo merci. Presentazione volume Mac Lissone 2000 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lissone si anima con Intrecci di Design: un viaggio tra arte e botteghe ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Isernia si anima con Fatti_Viva: la poesia tra arte e musica? Cosa scoprirai Come si trasformeranno i versi in sculture grazie agli studenti? Chi sono i grandi nomi della letteratura che animeranno Isernia?... Squillace si risveglia: tra botteghe e arte il borgo torna protagonistaIl borgo storico di Squillace punta a riaccendere i propri vicoli con l’iniziativa Vieni e vivi Squillace – Primavera 2026, due appuntamenti fissati... Aggiornamenti e dibattiti Gli Intrecci di Lissone. L’arte del ’saper fare’ unisce città e bottegaUn tuffo lungo un mese nel passato, nel presente e nel futuro del design, oltre che nella tradizione del ’saper fare’ degli artigiani del legno. Una passeggiata ideale fra grandi opere di design messe ... ilgiorno.it Gli ’Intrecci’ di Lissone. Creatività e saper fare nella città-laboratorioI pezzi di design da ammirare al Museo, nella galleria del centro commerciale Esselunga e nelle vetrine di 12 showroom di via Carducci, porta d’accesso alla città per chi arriva dalla Valassina. E poi ... ilgiorno.it