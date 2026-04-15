Squillace si risveglia | tra botteghe e arte il borgo torna protagonista

Il borgo storico di Squillace si prepara a rivivere con due eventi programmati per le prossime settimane. L’iniziativa, intitolata Vieni e vivi Squillace – Primavera 2026, prevede due appuntamenti domenicali, il 26 aprile e il 10 maggio, durante i quali i visitatori potranno scoprire le botteghe locali e apprezzare le opere d’arte presenti nel centro storico. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e valorizzare le caratteristiche tradizionali del paese.

Il borgo storico di Squillace punta a riaccendere i propri vicoli con l’iniziativa Vieni e vivi Squillace – Primavera 2026, due appuntamenti fissati per domenica 26 aprile e domenica 10 maggio. L’amministrazione locale ha strutturato un programma che, dalle ore 10 alle 21, mira a trasformare il centro antico in un polo d’attrazione per le famiglie, puntando sulla valorizzazione del patrimonio culturale e artigianale. Tradizione ceramica e percorsi tra arte e storia. Il cuore pulsante della proposta risiede nella valorizzazione delle competenze locali. Le botteghe artigiane, custodi di una tradizione secolare, apriranno le loro porte per offrire laboratori dedicati alla ceramica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Squillace si risveglia: tra botteghe e arte il borgo torna protagonista Notizie correlate Squillace e Pyrgos: gemellaggio che risveglia la Magna GreciaNel cuore della Calabria, a Squillace, si è consumata una firma che trascende la semplice burocrazia per diventare un ponte tra due sponde del... “Mani Sapienti” a Napoli l’arte del ricamo torna protagonista tra tradizione e riscatto socialeC’è grande attesa per la cerimonia di premiazione del corso di ricamo dedicato al recupero degli antichi mestieri che si terrà mercoledì 4 marzo 2026...