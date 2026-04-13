Iran è il giorno del blocco navale su Hormuz Macron | Presto conferenza sulla forza pacifica per lo Stretto C’è anche il Regno Unito – La diretta

Oggi si svolge un blocco navale nello Stretto di Hormuz, deciso dopo il fallimento del vertice tra gli Stati Uniti e l’Iran a Islamabad. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il provvedimento, con l’obiettivo di ostacolare le esportazioni di petrolio iraniane e colpire l’economia del paese. Nel frattempo, il presidente francese ha annunciato una conferenza sulla forza pacifica per la zona, mentre anche il Regno Unito è coinvolto nella discussione.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Iran, è il giorno del blocco navale su Hormuz.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Guerra Usa-Iran, Trump impone il blocco navale a Hormuz: «Coinvolto anche il Regno Unito». Ma Londra smentisce – La diretta Iran, è il giorno del blocco navale su Hormuz. Ma Teheran non teme nulla. Ghalibaf: «Rimpiangerete il petrolio a 4-5 dollari al gallone» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia... Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán