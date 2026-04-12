Guerra Usa-Iran Trump impone il blocco navale a Hormuz | Coinvolto anche il Regno Unito Ma Londra smentisce – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver imposto un blocco navale nello stretto di Hormuz, coinvolgendo anche il Regno Unito, secondo quanto riferito dal governo americano. Tuttavia, Londra ha successivamente smentito questa decisione. I negoziati tra Washington e Teheran si sono conclusi in meno di 24 ore a Islamabad, e uno dei rappresentanti politici americani ha già lasciato il Pakistan.

Finiti in nemmeno 24 ore. Così i negoziati tra Usa e Iran si sono interrotti a Islamabad. JD Vance ha già lasciato il Pakistan. «Non è stato raggiunto nessun accordo – ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti in conferenza stampa – Non hanno accettato le nostre condizioni». In particolare quella sul nucleare: «Devono capire che questa era la nostra offerta finale». L’impressione di Teheran è invece offerta dalla tv di stato iraniana che parla di «proposte irricevibili». Il Regno Unito non prenderà parte a un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Sky News Uk, citando un portavoce del governo britannico. «Continuiamo a sostenere la libertà di navigazione e l’apertura dello Stretto di Hormuz, urgentemente necessaria per sostenere l’economia globale e il costo della vita in patria.🔗 Leggi su Open.online

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Guerra Usa-Iran, cosa succede ora? Timori escalation e il link di Trump sul «blocco navale» a HormuzL'ultima volta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul nucleare ci sono voluti due anni di negoziati.

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