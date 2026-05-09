L'Iran fa chiarezza sulla partecipazione ai Mondiali 2026 | la Federcalcio iraniana detta 10 condizioni
La Federcalcio iraniana ha annunciato che la nazionale desidera partecipare ai Mondiali 2026 e ha richiesto alcune garanzie ai Paesi ospitanti e alla FIFA. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, che hanno portato a specifiche richieste da parte dell'Iran. La federazione ha comunicato di aver stabilito dieci condizioni da rispettare per garantire la partecipazione della squadra.
La Federcalcio iraniana ha chiarito la posizione della nazionale in vista dei Mondiali 2026: l'Iran vuole partecipare, ma chiede precise garanzie ai Paesi ospitanti e alla FIFA dopo le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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