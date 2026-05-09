L'Iran fa chiarezza sulla partecipazione ai Mondiali 2026 | la Federcalcio iraniana detta 10 condizioni

La Federcalcio iraniana ha annunciato che la nazionale desidera partecipare ai Mondiali 2026 e ha richiesto alcune garanzie ai Paesi ospitanti e alla FIFA. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, che hanno portato a specifiche richieste da parte dell'Iran. La federazione ha comunicato di aver stabilito dieci condizioni da rispettare per garantire la partecipazione della squadra.

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