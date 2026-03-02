Iran presidente Federcalcio | Difficile partecipazione a Mondiali in Usa

Il presidente della federazione calcistica iraniana ha annunciato di non essere sicuro che la nazionale possa partecipare alle partite della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, a seguito di un bombardamento a sorpresa condotto da Stati Uniti e Israele sul suo Paese. La dichiarazione arriva in un momento di grande incertezza per la squadra, senza conferme sulle modalità di partecipazione alla competizione.

Mehdi Taj ha dichiarato al portale sportivo Varzesh3: “Quello che è certo è che, dopo questo attacco, non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”. Taj parla mentre è incorso una guerra sempre più ampia innescata dagli attacchi di Usa e Israele sul suo Paese. L’Iran è stato inserito nel Gruppo G della Coppa del Mondo e giocherà tre partite negli Stati Uniti: due a Inglewood, in California, e un’altra a Seattle. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcioAGI - Il conflitto in Iran che sta infiammando in Medio Oriente si abbatte anche sullo sport.

Iran, il presidente Pezeshkian: "Non ci piegheremo alle potenze mondiali"Il presidente dell’Iran Masould Pezeshkian ha promesso che il suo Paese non ”si piegherà alle potenze mondiali” nonostante il rafforzamento militare...

