Italia e ripescaggio Mondiali Iran detta condizioni per partecipare | la richiesta alla Fifa

L'Iran ha presentato una richiesta ufficiale alla FIFA per partecipare ai Mondiali del 2026, chiedendo di essere inserito nel torneo. La decisione finale sulla partecipazione dell'Italia dipende dall'esito delle procedure di ripescaggio, che sono ancora in corso. La FIFA ha avviato il processo per valutare le richieste di inserimento di eventuali squadre sostitutive. La possibilità di ripescaggio si baserà sui criteri stabiliti dall'organizzazione internazionale.

(Adnkronos) – L'Italia può ancora sperare nel ripescaggio per i Mondiali 2026? Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di vedere gli azzurri nella rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada al posto dell'Iran, ancora impegnata nella guerra proprio con l'esercito americano. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate La FIFA respinge la richiesta dell’Iran per i Mondiali: lo scenario per il ripescaggio dell’ItaliaLa presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha rivelato che la richiesta iraniana di non giocare le sue partite dei Mondiali negli Stati Uniti è... “Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran”: Zampolli (inviato di Trump) invia la richiesta alla FifaNonostante la sconfitta sul campo, un posto assicurato ai Mondali per via del “pedigree” degli Azzurri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Iran rinuncia? Incontro con Fifa, ecco quando si decide; Italia ripescata ai Mondiali, svolta improvvisa: Iran fuori dal congresso Fifa e amichevoli annullate. La Rai sogna un’estate al 50% di share; Quote Italia ripescata Mondiali 2026: gli operatori ci credono; Italia ripescata ai Mondiali 2026, che cosa c’è di vero, perché se ne parla. Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ormai si basa solo su debolissime congetture sull’IranL'ipotesi di un ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran continua a circolare, ma ormai si regge quasi soltanto sulle dichiarazioni ... fanpage.it Italia ripescata ai Mondiali, nuova svolta: la pretesa (impossibile) dell’Iran e la minaccia d’addio. Il piano B della RaiL’eventuale ripescaggio degli Azzurri cambierebbe la copertura della tv di Stato: la delegazione iraniana presenta intanto le sue condizioni ... libero.it Kate Middleton, la Principessa del Galles, sarà in Italia la prossima settimana per la sua prima visita ufficiale all'estero da quando si è sottoposta a cure per il cancro, ha annunciato mercoledì 6 maggio Kensington Palace - facebook.com facebook PERUGIA È CAMPIONE D'ITALIA 3-0 nella serie di finali. I Block Devils non lasciano scampo a Civitanova e conquistano lo Scudetto davanti al proprio pubblico del PalaBarton! Finali dominate dall'inizio alla fine, al netto di una grandissima Lube. Tri x.com