L' invasione di campo la prima di Bodie al Penzo il corteo a San Marco | Venezia è qui la festa
Venezia ha vinto la partita con un punteggio di 2-0 e si è aggiudicata la prima posizione in classifica, diventando campione di serie B. È la prima volta che il club raggiunge questo risultato in 60 anni, dall’annata 1965-66. Durante l'incontro si sono verificati momenti di tensione come l’invasione di campo e il corteo che si è diretto verso San Marco. Per la prima volta, un giocatore ha preso parte a un’invasione di campo al Penzo.
2-0, il fischio finale. Il Venezia è primo in classifica e campione della serie B. Non accadeva da 60 anni, dal 1965-66. Per l'Unione arancioneroverde nata nel 1987, non era mai accaduto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUn trionfo reso ancora più dolce dalle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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