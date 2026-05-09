L' invasione di campo la prima di Bodie al Penzo il corteo a San Marco | Venezia è qui la festa

Da veneziatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia ha vinto la partita con un punteggio di 2-0 e si è aggiudicata la prima posizione in classifica, diventando campione di serie B. È la prima volta che il club raggiunge questo risultato in 60 anni, dall’annata 1965-66. Durante l'incontro si sono verificati momenti di tensione come l’invasione di campo e il corteo che si è diretto verso San Marco. Per la prima volta, un giocatore ha preso parte a un’invasione di campo al Penzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2-0, il fischio finale.  Il Venezia è primo in classifica e campione della serie B. Non accadeva da 60 anni, dal 1965-66. Per l'Unione arancioneroverde nata nel 1987, non era mai accaduto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayUn trionfo reso ancora più dolce dalle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Festa di San Marco a Venezia: torna la tradizione del BòcoloIl 25 aprile, in occasione della Festa di San Marco, patrono di Venezia, si rinnova una delle tradizioni più sentite della città: il Bòcolo, il...

Venezia tra storia e identità: il 25 aprile, la festa di San Marco che precede la memoria nazionaleA Venezia, il 25 aprile non è soltanto la data che richiama la Liberazione e la festa nazionale, ma una ricorrenza che affonda le sue radici in una...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'invasione di campo, la prima di Bodie al Penzo, il corteo a San Marco: Venezia, è qui la festa; Venezia, notte di trionfo e festa: l'invasione di campo dopo la vittoria contro il Palermo VIDEO; Venezia, notte di trionfo e di festa: il Penzo esplode di gioia; Ex monastero, sarà la curia a decidere il destino: tra le ipotesi quella di farne un centro per migranti. Polemiche in Consiglio.

Anagni smentisce l'invasione di campo: Ecco la corretta ricostruzioneL’A.S.D Citta di Anagni Calcio smentisce categoricamente quanto riportato dalle testate giornalistiche e dagli organi di informazione in data odierna in merito ai fatti accaduti ieri 17/01/2026 ... corrieredellosport.it

Invasione di campo durante match di calcio a 5, atleta colpito con un pugnoInvasione di campo durante una partita di calcio a 5, calciatore colpito in pieno volto con un pugno da un tifoso. Intervengono i carabinieri. E' quanto accaduto a Nocera Inferiore, giorni fa, al ... ilmattino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.