Il 25 aprile a Venezia assume un significato particolare, unendo la commemorazione della Liberazione con la festa di San Marco, il santo patrono della città. Questa giornata rappresenta un momento in cui si intrecciano tradizioni storiche e identità locale, con eventi e celebrazioni che risalgono a tempi antichi. La ricorrenza, dunque, si colloca in un calendario che unisce aspetti civili e religiosi, riflettendo le radici profonde della città.

A Venezia, il 25 aprile non è soltanto la data che richiama la Liberazione e la festa nazionale, ma una ricorrenza che affonda le sue radici in una tradizione molto più antica e profondamente identitaria: la celebrazione di San Marco, patrono della città lagunare. Da secoli, infatti, Venezia dedica questo giorno al proprio santo protettore, figura centrale nella costruzione spirituale, politica e culturale della Serenissima. Secondo la tradizione, l’evangelista Marco avrebbe predicato nelle terre venete, diventandone simbolicamente il patrono. Un culto che si è rafforzato nei secoli, fino a fondersi con la stessa idea di Venezia come potenza marittima e repubblica indipendente.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Venezia tra storia e identità: il 25 aprile, la festa di San Marco che precede la memoria nazionale

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