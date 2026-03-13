Crans Montana l’intervista a Eleonora | ‘Quel 31 dicembre la mia vita è cambiata’

Eleonora, sopravvissuta all’incendio di Crans Montana, ha parlato a Dentro la Notizia della sua esperienza e della vita dopo l’incidente. Ricorda quel 31 dicembre come una data che ha segnato profondamente il suo percorso, parlando di sogni sospesi, cicatrici visibili e della volontà di riprendere a curare gli animali. La sua testimonianza rivela come quell’evento abbia influenzato il suo cammino personale.

Eleonora, sopravvissuta all’incendio di Crans Montana, racconta a Dentro la Notizia, la sua nuova vita: sogni sospesi, cicatrici e la speranza di tornare a curare gli animali La telecamera si accende lentamente. Dall’altra parte dello schermo c’è una stanza silenziosa, la luce tenue di casa, il volto segnato ma composto di una ragazza che ha vissuto l’inferno. QuandoGianluigi Nuzzi, il conduttore diDentro la Notiziasu Canale 5, le chiede “Come stai?”Eleonoranon risponde con una frase breve ma parte da una data: il 31 dicembre, quella della notte che ha cambiato tutta la sua vita. Quella sera, nella località alpina diCrans-Montana,ilCapodannosi è trasformato in una vera e propriastrage, come la definisce Eleonora stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, l’intervista a Eleonora: ‘Quel 31 dicembre la mia vita è cambiata’ Articoli correlati Strage di Capodanno a Crans-Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: “La mia vita è cambiata quella notte”A poco più di due mesi dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, la veterinaria 29enne Eleonora Palmieri, sopravvissuta all’incendio del 31... Leggi anche: Erin Doherty, intervista all'attrice della serie fenomeno "Adolescence": "Quest’anno la mia vita è cambiata" Una raccolta di contenuti su Crans Montana Temi più discussi: Eleonora sopravvissuta all’incendio di Crans Montana: Mi sentivo un topo in gabbia, da quella notte siamo tutti cambiati; Crans-Montana, Jans sui problemi con l’Italia: Attriti inutili; L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana arriva fino a Mark Zuckerberg; Il papà di Manfredi Marcucci: Ho trovato mio figlio per strada, sconvolto e pieno di ustioni. Poi la corsa in auto per l'ospedale. Eleonora racconta l’inferno di Crans-Montana: Non dimenticherò maiAi microfoni del Tg1 il racconto drammatico della 29enne Eleonora Palmieri sopravvissuta al rogo di Crans-Montana, con ustioni alle mani, al viso e alle gambe. La giovane veterinaria di Cattolica è vi ... livesicilia.it Crans-Montana/ Eleonora Palmieri: Ricordo il fuoco enorme, avevo i collant attaccati alle gambeA Storie Italiane si parla di Crans-Montana, con l'intervista ad Eleonora Palmieri, sopravvissuta, a quanto avvenuto a capodanno. ilsussidiario.net Crans-Montana, nuovi guai per i coniugi Moretti: sequestrati auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi >> https://buff.ly/O6LVaeO - facebook.com facebook Controlli dopo Crans-Montana, chiuso un disco-bar a Monfalcone. Verifiche dei carabinieri locali con supporto del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas #ANSA x.com